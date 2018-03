De Europese Centrale Bank en de Nederlandsche Bank gaan het functioneren van de hele raad van commissarissen van ABM Amro onderzoeken. Dat meldt het FD op basis van anonieme betrokkenen. Aanleiding zou het plotselinge terugtreden van president-commissaris Olga Zoutendijk zijn en de kritiek op haar manier van leidinggeven. De vraag is of met haar vertrek de spanningen in de top voorbij zijn. (NRC)