81 miljoen euro boete voor Airbus in onderzoek naar smeergeld

Het Openbaar Ministerie in München heeft vliegtuigbouwer Airbus een boete opgelegd van ruim 81 miljoen euro, in een zaak over vermeende corruptie door het bedrijf rondom de verkoop van gevechtsvliegtuigen aan de overheid van Oostenrijk. Dat meldt persbureau AFP vrijdagavond.

In 2003 verkocht Airbus Defense & Space, de militaire tak van het bedrijf, achttien Eurofighter Typhoon straaljagers aan het Oostenrijkse ministerie van Defensie. Sinds 2012 onderzoekt het parket van München, samen met autoriteiten in Wenen, of tijdens het aanbestedingstraject van de gevechtsvliegtuigen steekpenningen zijn betaald aan Oostenrijkse ambtenaren.

Geen toezicht

Na jaren onderzoek concludeert het OM dat geen concreet bewijs is gevonden van het aan ambtenaren betaalde smeergeld. Wel is duidelijk dat in de aanbesteding zogenaamde “compensaties” zijn betaald aan Oostenrijk, vier miljard euro in totaal. Die betalingen werden gedaan via twee brievenbusfirma’s die Airbus voor de Eurofighter opzette. Binnen die constructies was niet voldoende interne controle, onder andere op het toenmalige management. Zo bleek Airbus tijdens het onderzoek van het OM niet in staat om een aantal betalingen, met een gezamenlijke waarde van ruim honderd miljoen euro, te verantwoorden.

Het parket verwijt Airbus plichtsverzuim in het toezicht. Voor deze overtreding moet de vliegtuigbouwer een boete van 81 miljoen euro betalen. Daar komt ook een administratieve boete van 250.000 euro bij. Het bedrijf laat vrijdagavond weten in te stemmen met de sanctie.

Meer onderzoeken

De Europese Eurofighter is een samenwerkingsproject van Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Spanje. Oostenrijk was het eerste land buiten het consortium dat de gevechtsvliegtuigen van Airbus aanschafte.

Tegen Airbus lopen nog andere onderzoeken naar corruptie, omkoping en fraude. Zowel in Frankrijk als Groot-Brittannië ligt de bedrijfstak van de burgerluchtvaart onder de loep.