Vrije kind- soldaten

Strijdgroepen in Zuid-Soedan hebben woensdag 311 kindsoldaten vrijgelaten, onder wie 87 meisjes. Het is de op één na grootste groep sinds in 2013 de burgeroorlog uitbrak. De komende weken worden 700 kindsoldaten vrijgelaten, aldus de VN. In het jonge Afrikaanse land zijn zo’n 19.000 kindsoldaten gerekruteerd; 2.000 van hen zijn vrijgelaten, van wie 10 procent onder de 13 jaar is. Bij een ceremonie in Yambio, in het zuidwesten van Zuid-Soedan, kregen de kinderen burgerkleding en ondergingen ze medisch onderzoek. Sinds deze week wordt in Ethiopië weer onderhandeld over vrede. (AP)