Wie wordt de baas in de robotauto?

Hoe ziet de auto waar hij rijdt? Er worden 80 miljoen auto’s per jaar gemaakt en de marges zijn laag. Elk dubbeltje wordt omgedraaid. Camera’s en radar zijn inmiddels gemeengoed – zelfs een camera aan de binnenkant die de bestuurder in de gaten houdt. Maar prijzige sensoren zoals de ‘lidar’ (een pulserende laserstraal die de omgeving scant) zijn alleen beschikbaar voor de allerduurste modellen – of voor duurdere trucks. Audi’s A8 wordt dit jaar de eerste productieauto met een lidar, aan de voorzijde. Mobileye, gekocht door Intel, heeft een voorsprong met beeldherkenning; Tesla – een pionier als het gaat om autonoom rijden – stopte met Mobileye en ging zelf software ontwikkelen.

Wanneer stuurt de auto zelf? De zelfstandige besturing van de auto wordt aangeduid in vijf verschillende levels. De auto’s die nu te koop zijn bieden level 1 (adaptieve cruise control, die de snelheid en volgafstand tot de voorganger bepaalt) en level 2: automatische rij-assistenten die een noodstop maken, afremmen voor voetgangers en zelfstandig inparkeren. Ze kunnen de rijbaan volgen, maar aandacht van de bestuurder blijft nodig. Audi komt dit jaar met een A8 die level 3 biedt: in de file, op de snelweg, kun je tot 60 kilometer per uur de ogen sluiten. De risico’s stijgen als de bestuurder af en toe de aandacht kan laten verslappen en opnieuw bij de les gehaald moet worden. Vanaf level 4 is er geen bestuurder nodig, maar dat werkt alleen waar de omgeving vooraf in kaart is gebracht. Daar werken Uber en Waymo nu aan: robottaxi’s die rijden in straten die met locatiebepaling zijn afgeschermd (geofencing) – zoals een bus ook zijn vaste route rijdt. Het ‘hoogst haalbare’ is level 5, waarbij de computer continu en overal verantwoordelijk is.

Hoe weet de auto waar hij is? Om zelfstandig te rijden moet de auto weten waar hij zich precies op de weg bevindt. Kaartleveranciers als Here en TomTom ontwikkelen kaarten met een veel hogere resolutie dan normale navigatiesystemen, nodig om de exacte positie op de rijbaan te bepalen. Ze positioneren zich onder meer door de bebouwing en begroeiing aan de zijkant van de weg vast te leggen. De kaarten worden live geüpdatet met verkeersinformatie en straks ook met data van andere voertuigen en weg- en weersomstandigheden. Elke auto genereert zelf ook data – de uitwisseling of verkoop van die gegevens is waardevol en kan een nieuwe bron van inkomsten zijn. Wie de winst daarvan opstrijkt, is nog onduidelijk. Waymo en Uber brengen zelf de gebieden in kaart waar ze testen met hun zelfrijdende auto’s. Ze hebben TomTom of Here dus niet per se nodig.

Hoe verwerkt de auto alle data? De chipindustrie heeft de auto ontdekt. Het is de belangrijkste reden dat NXP concurrent Free-scale overnam, en op zijn beurt wordt overgenomen door Qualcomm voor 47 miljard dollar. Qualcomm/NXP is vooral gericht op de connected car die continu in verbinding staat met de buitenwereld. Ook Nvidia en Intel storten zich op de autosector; Nvidia’s nieuwe Xavier-chip is gespecialiseerd in het verwerken van sensordata, Intel ontwikkelt servers die de enorme bulk gegevens van auto’s in de cloud gaat analyseren. Er is een spanningsveld tussen fabrikanten van smart sensoren – met microchip en software – en de chipbedrijven die het rekenwerk willen centreren in één zware processor. Om alle computerkracht aan te sturen moet de auto zijn stroomvoorziening opvoeren: de normale 12 volt accu wordt vervangen door een 48 volt- systeem.

Wie beheert het autonetwerk? De zelfrijdende auto is de meest tastbare vorm van het ‘internet of things’. Robotauto’s zijn afhankelijk van goede mobiele verbindingen; tussen auto’s onderling om elkaars positie te bepalen en ‘om de hoek’ te kunnen kijken en zo betere beslissingen te nemen. Ook is er continue verbinding met de server nodig om kaartupdates te krijgen en zelf gegevens te delen met de cloud. De nieuwe generatie 5G-netwerken, die nu ontwikkeld wordt, biedt hoge doorvoersnelheden en snelle reactietijden – voor Intel en Qualcomm een nieuwe afzetmarkt. Er moet nog wel een uniforme standaard gevonden worden om alle auto’s met elkaar te laten communiceren – afgezien van alle oudere voertuigen die nog op de weg zijn. Afhankelijkheid van één centrale technologie maakt het verkeer ook kwetsbaarder voor fouten of hacks.

Wie krijgt de schuld in de robotauto? De robotauto zal veiliger rijden dan menselijke bestuurders. Toch zijn ongelukken onvermijdelijk. Tijdens de overgangsfase naar volledig geautomatiseerd rijden wanen automobilisten zich veiliger en snappen de beperkingen nog niet – kijk naar de dodelijke ongelukken met Tesla’s Autopilot. Bestuurders van een level 2-auto zullen altijd zelf aansprakelijk zijn. Ongelukken worden uitvergroot, omdat een foutje in de software of een hack een grote hoeveelheid auto’s tegelijk kan treffen. Vrij naar het detectivespel Cluedo: was het de sensorfabrikant, de kaartontwikkelaar, de chipleverancier of de telecomprovider die een steek liet vallen? Waarschijnlijk verandert er in de toekomst niet zoveel: de autofabrikant is in eerste instantie zelf aansprakelijk en zal na intern onderzoek die aansprakelijkheid doorspelen aan de leverancier. Het voordeel van softwarefouten is dat reparatie op afstand kan plaatsvinden. Het is minder duur dan miljoenen nieuwe airbags plaatsen.