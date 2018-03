Weining opzienbarende onthullingen

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel. Een van de eerste lessen die ouders hun kinderen mee geven is dat liegen zelden loont. Wie het eerste seizoen van de documentairereeks Hard Money van Netflix heeft gezien, weet nu dat daar nog iets aan moet worden toegevoegd. Namelijk dat als je maar genoeg geld hebt je toch wel met die leugen wegkomt.

In zes documentaires van zestig tot zeventig minuten duiken verschillende makers in de wereld van het vuile geld. Ze laten betrokkenen aan het woord en ontrafelen zo hoe een bepaalde vorm van bedrog kon ontstaan. Of het nou het dieselschandaal is bij Volkswagen, het witwassen van drugsgeld door bank HSBC of de manier waarop Donald Trump zaken deed: allen deden op een ongure manier zaken maar bereiken toch hun doel. Volkswagen wordt alsnog de grootste autofabrikant ter wereld, Trump president van de Verenigde Staten en HSBC schikt voor een schijntje op hun totale verdiensten en mag gewoon verder gaan als bank.

De documentaires zitten goed in elkaar: ze pellen de omstandigheden af die hebben geleid tot het bedrog om uiteindelijk te komen tot de ware intenties van de persoon of organisatie in kwestie. Dat doen de makers door veel direct betrokkenen aan het woord te laten: juristen, journalisten, voormalig medewerkers. Wat echter ook hier niet gebeurt, is dat het onderwerp van de documentaire zelf verantwoording aflegt. Ongetwijfeld zal het lastig zijn om topmensen bij Volkswagen, HSBC of het Trump-imperium voor de camera te krijgen, maar er worden ook geen pogingen getoond dat wel te doen. Het is een gemiste kans want ze komen wederom weg met hun daden.

Daarnaast zijn de onderwerpen voor de Nederlandse kijker wellicht wat ver van het bed. Natuurlijk: de Volkswagen-documentaire is een aanrader niet in de laatste plaats omdat deze onthult dat er uitlaattesten op aapjes werden gedaan. De Canadese soap rondom de vraag wie er ahornsiroop mag produceren staat alweer een stuk verder van ons af en HSBC is een bank die de gemiddelde Netflix-kijker niet zal kennen. Het verhaal van Trump is al menigmaal verteld.

Dirty Money is daarmee een typische Netflix-serie. Goed geproduceerd, kijkt lekker weg en de docu’s zijn interessant voor wie wat opheeft met economische fraude. Wie echter opzienbarende onthullingen verwacht kan het bij de Volkswagen-docu Hard Nox houden en de rest gewoon skippen.