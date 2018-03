Weerbericht van BBC komt uit Nederland

Het weerbericht van de BBC wordt sinds deze week verzorgd door het Nederlandse bedrijf MeteoGroup, voorheen Meteoconsult. Sinds 1922 kwam het weer op de radio van de Met Office, het Britse meteorologische instituut. In 1936 verscheen de eerste weerkaart op de Britse tv. De nieuwe kaart – ook interactief beschikbaar in de BBC Weather-app – kan op bijval rekenen in Schotland. Het land wordt niet langer kleiner dan Engeland afgebeeld, om de bolvorming van de aarde te corrigeren.