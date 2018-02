Wat doet zo’n militair in z’n eentje in gevaarlijk gebied?

Eerst wordt hij gevangengenomen en hardhandig ondervraagd. Dan, na zijn vrijlating, schaduwt en doodt hij zijn gijzelnemer. Het klinkt als Hollywood, het is Uruzgan, 2007. Marco Kroon, in 2009 geslagen tot ridder in de Militaire Willems-Orde wegens heldhaftig optreden in de Afghaanse provincie, beschreef donderdag in het AD opmerkelijke gebeurtenissen die hij tien jaar verzweeg. Hij kwam met zijn verklaring omdat een dag eerder geruchten over de incidenten rondzongen op Twitter.

Als commandant van een commando-eenheid is Kroon in 2007 betrokken bij wat hij een ‘geheime operatie’ noemt. Enkele mannen, vermoedelijk Talibaan, nemen hem korte tijd gevangen. Na vrijlating meldt hij het incident niet bij zijn meerderen, omdat de resultaten van de geheime operatie dan mogelijk „gecompromitteerd” zouden worden. Hij besluit op eigen houtje te onderzoeken wie de leider van zijn gijzelnemers is, en of hij de man bij gevangenneming kan overdragen aan een ‘internationale organisatie’ – vermoedelijk ISAF, de NAVO-operatie in Afghanistan.

Een paar weken na zijn vrijlating komt Kroon de gijzelnemer op een avond toevallig tegen. De man grijpt naar zijn wapen. Kroon is hem voor en leegt zijn magazijn op de man – twintig tot dertig kogels. Een metgezel van de man ontkomt. Ook dit incident houdt Kroon voor zich om de geheime operatie – waarmee „mensenlevens werden gered” – niet in gevaar te brengen.

In 2017, zeven jaar na het Nederlandse vertrek uit Uruzgan, meldt hij de gebeurtenissen bij zijn werkgever, het ministerie van Defensie. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt daarop een onderzoek in.

Kroons verklaring over de gebeurtenissen roept meer vragen op dan ze beantwoordt. Drie opmerkelijke passages onder de loep.