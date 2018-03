Huren vrijesectorwoningen omhoog, naar gemiddeld 1.020 euro per maand

De huren van vrijesectorwoningen zijn in 2017 opnieuw sterk gestegen. De gemiddelde vierkantemeterprijs steeg met 2,9 procent, naar 10,76 euro. Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd rapport van makelaarsvereniging NVM en belangenbehartiger van vastgoedmanagers VGM NL.

Vooral in de grote steden ging de vierkantemeterprijs omhoog, zoals in Amsterdam (plus 9,9 procent), Eindhoven (plus 11 procent), Rotterdam (plus 10,2 procent), Almere (plus 18,6 procent) en Arnhem (plus 9,1 procent). Opvallend is dat in de provincie Utrecht de vierkantemeterprijs van huurwoningen juist met 8,9 procent daalde.

De gemiddelde huurprijs lag in de tweede helft van 2017 op 1.020 euro per maand, een stijging van 2,5 procent ten opzichte van 2016.

Uit onderzoek van het CBS en het Kadaster bleek donderdagochtend dat de verschillen in prijzen van koophuizen tussen gemeentes in 2017 groter zijn geworden vergeleken met 2016. Ook steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning in 2017 naar ruim 263.000 euro, ten opzichte van ruim 243.000 euro in 2016.

Bij het onderzoek is gekeken naar de gemiddelde prijzen van verkochte woningen in 2017. De duurste huizen staan, net als voorgaande jaren, in Bloemendaal. Daar kost een huis gemiddeld zo’n 776.000 euro; ruim vijf keer zoveel als in het Groningse Delfzijl. Daar staan met een gemiddelde koopprijs van ruim 141.000 euro de goedkoopste woningen in Nederland.

De duurste gemeentes waren naast Bloemendaal: Wassenaar, Laren (Noord-Holland), Blaricum en Heemstede. Een huis kost daar gemiddeld meer dan een half miljoen euro. (NRC)