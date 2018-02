Holleeder bekent investering in cocaïnehandel

Willem Holleeder heeft voor het eerst toegegeven dat hij een deel van het losgeld van de Heinekenontvoering heeft geïnvesteerd in cocaïnetransporten. De Amsterdamse beroepscrimineel deed die bekentenis donderdag in de rechtbank in Amsterdam-Osdorp, die het toneel is van de tweede dag van het megaproces tegen Holleeder.

De investering deed Holleeder naar eigen zeggen samen met zijn compagnon en vriend Cor van Hout. Diens liquidatie in 2003 is één van de zaken waarvoor justitie Holleeder nu wil laten veroordelen.

Beschermheer

Holleeder wierp zich donderdag ook op als beschermheer van zijn zus Sonja. Hij zei dat hij tijdens de afpersingszaak die hem uiteindelijk een celstraf van negen jaar opleverde, bewust heeft gelogen over een ander deel van het Heineken-losgeld én geld dat hij bij vastgoedhandelaar Willem Endstra had geïnvesteerd. Dat deed Holleeder naar eigen zeggen omdat justitie in die tijd ook Sonja onderzocht, wegens de criminele nalatenschap van haar vermoorde ex Van Hout.

Door te zwijgen wilde Holleeder voorkomen “dat zijn zusje alles kwijt zou raken”. Holleeders eigen straf viel hoger uit doordat hij zijn mond dichthield, denkt hij. “De rechter wist niet dat ik 8 miljoen bij Endstra had geïnvesteerd. Had hij dat wel geweten, dan had hij misschien wel anders tegen de zaak aangekeken.”



Jan Meeus volgt de tweede zittingsdag van de zaak tegen Holleeder vanuit de extra-beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Lees hieronder zijn tweets.

Tweets by jmeeus12

NRC houdt een audiovisueel dossier bij over de zaak tegen Holleeder.