Twitter maakt voor het eerst winst

Twitter heeft voor het eerst sinds zijn oprichting in 2006 winst gemaakt. In het laatste kwartaal van 2017 hield de Amerikaanse techreus 91,1 miljoen dollar over, omgerekend bijna 75 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Twitter donderdag heeft gepubliceerd. In het derde kwartaal maakte Twitter nog 21 miljoen dollar verlies.

Het socialemediabedrijf uit San Francisco zag daarnaast zijn omzet stijgen. Dat was voor het eerst in een jaar tijd. Van oktober tot en met december 2017 kwam er bijna 732 miljoen dollar binnen, 2 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder.

‘Juiste tweets op juiste moment’

Volgens Twitter zijn de cijfers onder meer zo positief doordat gebruikers vaker op tweets klikten. Daardoor kreeg het bedrijf meer geld binnen uit advertenties. Analist Richard Greenfeld zegt tegen persbureau Bloomberg dat mensen langer op Twitter zitten doordat het algoritme achter het sociale medium effectiever is geworden. “Twitter slaagt er veel beter in om op het juiste moment de juiste tweets te tonen aan de juiste mensen.”

De waarde van Twitter-aandelen op de beurs in New York nam na het nieuws over de kwartaalcijfers meteen met 21 procent toe, meldt persbureau AP. Virtueel althans: de beurshandel was op dat moment nog niet geopend.

Over heel 2017 maakte Twitter nog altijd verlies, 108 miljoen dollar om precies te zijn. Dat is nog altijd een stuk minder dan in 2016, toen het concern 457 miljoen dollar verloor. De jaaromzet liep vorig jaar licht terug, van 2,5 miljard dollar naar 2,4 miljard dollar.

Roerig jaar

Twitter beleefde in 2017 een roerig jaar. Zo deed het sociale netwerk een hoop accounts in de ban, omdat het bleek te gaan op nepnieuwsbots. Mede daardoor steeg het aantal maandelijks actieve gebruikers in het vierde kwartaal amper: het bleef hangen op ongeveer 330 miljoen.

Ook op andere gebieden was 2017 een belangrijk jaar voor Twitter. De grootste verandering zat hem in de lengte van de tweets. Die was sinds het allereerste begin van het platform beperkt tot 140 tekens. Begin november besloot Twitter echter het aantal toegestane tekens te verdubbelen tot 280.