Tweede Kamer neigt naar schrappen ‘majesteitsschennis’

De koning een „gorilla” noemen; dat mag straks. In de Tweede Kamer tekent zich een meerderheid af die het verbod op majesteitsschennis wil schrappen uit het Wetboek van strafrecht. Donderdagavond debatteerde de Tweede Kamer over een wetsvoorstel van Kamerlid Kees Verhoeven (D66). Die vindt dat het verbod op het beledigen van het staatshoofd, en dat van „bevriende landen”, mogelijk moet zijn.

Het verbod op majesteitsschennis, een wetsartikel uit 1881, leidde tot meerdere vervolgingen. Bijvoorbeeld van de socialistische politicus Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Hij schreef in 1887 het befaamde pamflet tegen Koning Willem III, die hij ‘Koning Gorilla’ noemde, en werd tot een half jaar de gevangenisstraf veroordeeld.

Een recent incident dat meespeelde in Verhoeven's wens majesteitsschennis te schrappen, was een uitspraak van de Duitse komiek en tv-presentator Jan Böhmermann. Die noemde de Turkse president Erdogan een „geitenneuker”. Erdogan eiste vervolgens dat hij vervolgd zou worden, maar dat gebeurde niet. Het Duitse wetsartikel op basis waarvan, volgens Erdogan althans, Böhmermann vervolgd moest worden, is inmiddels geschrapt.

In de Tweede Kamer zijn alleen de drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP uitgesproken tegenstander van de wetswijziging. De linkse partijen waren al langer voor; VVD, PVV en de kleine oppositiepartijen neigen ook naar een voorstem. Binnen de coalitie is het een „vrije kwestie”: partijen mogen zelf een standpunt innemen.