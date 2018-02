Totaal ledenaantal politieke partijen stijgt flink

Het aantal mensen dat lid is van een politieke partij is het afgelopen jaar flink gestegen. Waren begin 2017 nog 289.276 mensen lid van een partij, dat aantal was op 1 januari van dit jaar gestegen tot 317.325, een toename van 28.049 leden. Dat blijkt uit de cijfers die, zoals elk jaar, zijn verzameld door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

De stijging van bijna tien procent is voor een groot deel toe te schrijven aan de groei van Forum van Democratie, die iets meer dan 21.000 nieuwe leden inschreef. Andere stijgers zijn de Partij voor de Dieren, dat met 25 procent groeide tot 16.156 leden in totaal, en GroenLinks dat met 21 procent nieuwe leden erbij kreeg en nu 28.429 leden telt. Ook D66, ChristenUnie, DENK, de SGP en de VVD groeiden het afgelopen jaar in ledental.

Net als de voorgaande jaren daalde het CDA in ledental, dit jaar met 4,4 procent. De SP verloor het meeste aantal leden, 7,9 procent van de leden haakte af. Ook de PvdA en 50Plus verloren leden.

Het is gebruikelijk dat partijen in ledental stijgen in een jaar waarin Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden. De meeste partijen zakken daarna weer terug in ledenaantallen. Het totaal aantal partijleden daalt niettemin al jaren. Begin jaren negentig waren nog bijna 360.000 mensen lid van een partij. Een dieptepunt bereikte het totale ledental van partijen in 2016, toen nog 287.000 leden stonden ingeschreven.