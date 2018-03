De laatste tijd komen er steeds meer ramenbars bij in Nederland. Dat is op zich goed nieuws al is het jammer dat veel tentjes nog niet in de schaduw kunnen staan van de ramenbars in Japan. Zo smakelijk als de soepen daar zijn, zo ongeïnspireerd en zelfs flauw zijn ze hier. Je kunt het dan beter zelf maken. Vis- en vleesliefhebbers kunnen natuurlijk naar wens variëren.

Pel de gember door het vel er met de achterkant van een lepel af te duwen. Snijd de ui en knoflook fijn. Snijd de shiitake in reepjes, de paksoi in plakjes en de tofoe in blokjes. Fruit de knoflook en ui met de gember in wat olie tot de ui glazig wordt.

Voeg de shiitake toe en bak 2 minuten mee. Voeg dan de bouillon toe. Roer goed vanaf de onderkant zodat de smaak van de gebakken uien, knoflook en gember vrijkomt. Voeg de tamari toe en laat de bouillon een uur zachtjes pruttelen. Kook ondertussen de noedels volgens de aanwijzingen op de verpakking en spoel af met koud water in een vergiet. Voeg de tofoe en paksoi toe en laat 5 minuten mee opwarmen. Zet het gas uit en roer de misopasta erdoorheen. Verdeel bouillon en noedels over de soepkommen en serveer met wat sesamzaadjes, zwarte peper en verse koriander of peterselie.