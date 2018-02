The Cloverfield Paradox is een beschamend misbaksel

Film

The Cloverfield Paradox

Regie: Julius Onah.

Met: Gugu Mbatha-Raw, David Oleyowo, Daniel Brühl, Chris O’Dowd.

Netflix, 102 minuten. ●●●●●

The Cloverfield Paradox is een experiment. Netflix lanceerde dit scifi-spektakel deze week onverwachts met een peperdure trailer tijdens de Super Bowl. Twee uur later stond ‘ie al op het net. Cloverfield is een rare filmfranchise: los zand verbonden door mystificatie-marketing. Het begon in 2008 met de geslaagde rampenfilm Cloverfield, waarin ene Hudd met zijn camcorder vastlegt hoe het broertje van Godzilla Manhattan sloopt.

Vraag: ‘Wat is Cloverfield?’

Deel twee, de spannende claustrofobische thriller 10 Cloverfield Lane (2016), bleef het antwoord schuldig. Daar ontwaakt een jongedame na een ongeluk in de schuilkelder van de paranoïde creep John Goodman, die beweert dat er een buitenaardse invasie gaande is. Wat klopt.

The Cloverfield Paradox poogt nu uit te leggen hoe dat allemaal zo kwam, en faalt jammerlijk. Het jaar is 2028, de olie is op. De internationale bemanning van een ruimtestation probeert een deeltjesversneller aan de praat te krijgen die de aarde van gratis energie moet voorzien. Maar, waarschuwen onheilsprofeten: dan dreigt de Cloverfield Paradox. Het weefsel van ruimtetijd scheurt. Verleden en toekomst, dimensies en universa botsen. Monsters en demonen volgen, alsmede totale chaos.

Het script bezwijkt daar als eerste aan. Zo sterft een Rus aan een hoofd vol wormen. Verdrinkt een Chinees in een luchtsluis. Verliest een monteur pijnloos een arm – die een eigen leven begint te leiden. Waarom toch? Door de Cloverfield Paradox.

De vraag is waarom Netflix dit beschamende misbaksel met zoveel fanfare lanceert. Superproducer J.J. Abrams (Star Trek, Star Wars) verkocht Netflix zijn veel te duur uitgevallen broddellap The God Particle als een Cloverfield-film, wellicht als deel van een grotere deal. Rupsje Nooitgenoeg Netflix kan het zo als ‘evenement’ lanceren; hoe dan ook hebben miljoenen dronken footballfans schermvulsel nodig om bij in slaap te vallen na de Super Bowl.

Het is erg teleurstellend nu Netflix zich profileert als vrijhaven voor slimme sciencefiction. Snel vergeten. Oh ja: wat is Cloverfield? De naam van de snelwegafslag naar Bad Robot, het filmbedrijf van Abrams.