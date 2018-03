Meerdere bevingen

Dat deze residentie veel weg heeft van de toren van Pisa, is het gevolg van de aardbeving die Taiwan dinsdagavond laat trof. In Hualien, een badplaats aan de oostkust van Taiwan, had een beving plaats van 6,4 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er zeker zes doden gevallen en is er van 76 inwoners niets gehoord, 256 mensen raakten gewond. De aardbeving vond plaats op een diepte van vermoedelijk tien kilometer en volgde op een reeks minder zware bevingen de afgelopen twee dagen. Er is geen tsunamiwaarschuwing afgegeven. Woensdagmiddag meldde persbureau Reuters dat Taiwan opnieuw was getroffen door een aardschok. Deze keer was de beving 6,1. (NRC)