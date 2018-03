T-Mobile mag nog steeds datavrije muziek aanbieden

Telecomprovider T-Mobile mag doorgaan met het aanbieden van datavrije muziek. Donderdag verklaarde de Autoriteit Consument en Markt (ACM) het verzoek van privacyorganisatie Bits of Freedom om de dienst van T-Mobile te verbieden ongegrond.

Volgens Bits of Freedom is datavrije muziek in strijd met Europese netneutraliteitsregels. Daarbij is het mogelijk om muziek te streamen via diensten als Spotify, Deezer of digitale radiozenders, zonder dat dat afgaat van de databundel.

Volgens de ACM biedt T-Mobile zijn dienst Datavrije Muziek non-discriminatoir aan. Dat wil zeggen dat het geen onderscheid maakt tussen verschillende webdiensten. Alle diensten kunnen zich immers gratis aanmelden bij de telecomprovider om datavrije muziek aan te bieden, aldus de ACM.

Voorkeursbehandeling

In oktober besloot de ACM al dat T-Mobile niet in strijd met de Europese regels handelde. Ze legde het verzoek van Bits of Freedom om de dienst te verbieden naast zich neer. Dat besluit vocht Bits of Freedom weer aan, en dat bezwaar wees de ACM deze donderdag weer af.

Bits of Freedom noemt het besluit van de ACM “kortzichtig”. Het kan nog naar de rechter in Rotterdam stappen, en overweegt dat ook.

Volgens de organisatie geeft T-Mobile “een beperkt aantal diensten” wel degelijk een “voorkeursbehandeling”. Zo zouden alleen diensten kunnen instappen die openbaar toegankelijk zijn en waarbij T-Mobile het IP-adres van de dienst kan herkennen. Daarmee sluit T-Mobile dus niet-openbare muziekdiensten en diensten die op basis van peer-to-peer-technologie werken uit, zegt Bits of Freedom.

ACM vindt die twee voorwaarden niet discriminerend, stelt het expliciet in haar besluit. Ook is de ACM van mening dat geen “eindgebruikersrechten” worden geschaad, omdat gebruikers een ruime keuze hebben in welke muziekdienst ze gebruiken.

Netneutraliteit

Sinds 30 april 2016 is de Europese verordening voor netneutraliteit van kracht. In oktober 2016 begon T-Mobile met het aanbieden van de datavrije muziek.

Eind december 2016 oordeelde de ACM dat Datavrije Muziek in strijd is met de Nederlandse uitleg van de Europese regels en legde de provider een dwangsom op van 50.000 euro per dag.

T-Mobile ging tegen dat besluit in beroep, omdat het zich wel aan de Europese regels, die datavrije diensten onder bepaalde voorwaarden wel toestaan, zou houden. De Rotterdamse rechter gaf T-Mobile vorig jaar april gelijk en haalde daarmee een streep door de Nederlandse netneutraliteitsregels. ACM besloot niet in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter in Rotterdam.