Amerikaanse luchtaanval doodt honderd pro-Assad-militieleden

Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Syrische milities die trouw zijn aan president Assad zijn woensdagavond en donderdagochtend in totaal 100 Syrische soldaten omgekomen. In een verklaring noemt de coalitie, die onder leiding van de VS in Irak en Syrië tegen IS vecht, de aanval „defensief”. Zo’n 500 pro-Assad-soldaten zouden „zonder aanleiding” hebben geschoten op een hoofdkwartier van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Volgens een legerofficier zetten de Syrische milities tanks, mortieren en artillerie in tegen de SDF-basis. Hij noemde de acties een „gecoördineerde aanval”. De SDF is een militie bestaande uit Arabische en Koerdische strijders. Ze worden gesteund en geadviseerd door de VS. Volgens het Pentagon zijn er geen VS-militairen omgekomen bij de aanvallen. (Reuters)