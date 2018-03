Schikking voor schipper die stuw in Maas ramde

De Slowaakse schipper die in december 2016 met zijn binnenvaartschip tegen de sluis bij Heumen voer, krijgt van het Openbaar Ministerie (OM) een schikking van 1.400 euro aangeboden. Volgens het OM overtrad hij het Binnenvaartreglement. De beslissing is donderdag bekendgemaakt.

Door het ongeluk lag de binnenvaart op de Maas wekenlang plat, waardoor bedrijven miljoenen euro’s schade opliepen. Het waterpeil zakte drie meter en per dag moesten zo’n 75 schepen omvaren via Antwerpen. Het vaarverkeer kwam pas in januari 2017 weer op gang, nadat Rijkswaterstaat een tijdelijke dam achter de stuw had gebouwd.

Mist

Het was erg mistig toen de schipper tegen de Gelderse stuw botste. Volgens het OM had de man gezien de weersomstandigheden gebruik moeten maken van de marifoon om zijn aankomst aan te kondigen.

De borden op de oever waren door het weer niet zichtbaar en op de elektronische kaart die de man gebruikte, stond de sluis verkeerd aangegeven. De schipper stuurde het motortankschip naar links in plaats van naar rechts. Hij voer door een ketting met drijvers en ramde de stuw bij de Thompsonbrug.

Het OM heeft verder bepaald dat er geen ontploffingsgevaar was. Omdat er op het moment van de aanvaring geen andere schepen in de buurt waren, heeft de schipper niemand anders in gevaar gebracht. De overtreding van de binnenvaartregels komt hem op een schikking van 1.400 euro te staan, het maximale bedrag voor dit soort gevallen. De binnenvaartschipper heeft acht weken om de schikking te accepteren, laat het OM weten. Als hij dat niet doet, wordt hij voor de kantonrechter gedaagd.