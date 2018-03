Het Finse mediabedrijf Sanoma maakte in 2017 20 procent meer winst: 181 miljoen euro. De omzet steeg licht naar 1,3 miljard. Sanoma dankt de groei aan kostenbesparingen en een stijging in abonnees van de Finse krant Helsingin Sanomat. In Nederlandse lezers kennen Sanoma van Nu.nl, LINDA, Libelle en Donald Duck. (NRC)