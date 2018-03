Half miljoen Nederlanders beleggen in cryptovaluta

Het aantal Nederlandse huishoudens dat cryptomunten als bitcoin, ether en ripple bezit, is de laatste maanden enorm gegroeid. Hadden in augustus 2017 nog 135.000 huishoudens cryptovaluta, in januari 2018 waren dat er 490.000. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar TNS, het voormalige TNS NIPO, onder bijna 45.000 huishoudens.

Omdat in sommige huishoudens meerdere personen cryptomunten bezitten, ligt het totaal aantal Nederlanders dat met cryptovaluta speculeert hoger: 580.000.

Nieuwe instappers maken verlies

De beleggers worden vooral getrokken door de sterk stijgende koersen van cryptomunten. Van de huishoudens die cryptomunten bezitten, stapte 60 procent in 2017 in. In januari 2018 kwamen er meer cryptobeleggers bij (65.000) dan in heel 2016.

De laatste maand hebben de cryptomunten het echter moeilijk. Na een piek in half december van 16.500 euro, schommelde de koers van bitcoin woensdag rond de 6.000 euro. De mensen die in januari instapten maken tot nu toe dan ook bijna allemaal verlies, aldus Kantar TNS.

Het koersverloop van de bitcoin en andere cryptovaluta vertoont gelijkenis met klassieke bubbels. Lees: Barst nu de bitcoinzeepbel?

0,1 procent totaal vermogen

Nog geen kwart van de Nederlanders stopt meer dan 1.000 euro in cryptovaluta. Dat is wel een groter aandeel dan een half jaar geleden, toen nog 15 procent voor meer dan 1.000 euro instapte. Vooralsnog bedraagt het cryptovermogen niet meer dan 0,1 procent van het totale gespaarde en belegde vermogen van Nederlandse huishoudens, volgens Kantar TNS.

Volgens coinmarketcap.com was in januari 2018 ongeveer 825 miljard dollar in cryptomunten gestoken. Een maand later is die waarde gedaald naar 380 miljard dollar.