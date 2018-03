Rabobank schikt voor bijna 300 miljoen euro zaak in VS

Rabobank National Association, een Amerikaanse dochter van de Nederlandse bank, heeft woensdag voor een bedrag van omgerekend 298 miljoen euro geschikt met de Amerikaanse autoriteiten in een omvangrijke witwaszaak. De schikking was verwacht. RNA had al in het vierde kwartaal van 2017 een reservering gemaakt voor omgerekend 310 miljoen euro.

In de zaak zouden Mexicaanse drugsbazen filialen van de Californische RNA hebben gebruikt om geld wit te wassen. De drugskartels stortten het geld dat ze hadden verkregen met hun criminele activiteiten op rekeningen bij de Rabobank. Dat geld werd later in contanten met vrachtwagens teruggereden naar Mexico.

De Amerikaanse autoriteiten hielden Rabobank-medewerkers medeverantwoordelijk voor het schandaal, omdat ze informatie achterhielden voor bankenwaakhond OCC die in 2013 begon met het onderzoek naar de witwaspraktijken. Als onderdeel van de schikking heeft RNA bekend het onderzoek te hebben belemmerd.

Bestuursvoorzitter van Rabobank Wiebe Draijer noemt de overtredingen in een verklaring „ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar” en benadrukt dat ze voor 2014 plaatsvonden. Hij zegt dat Rabobank en RNA „volledig hebben meegewerkt aan de onderzoeken door de autoriteiten” en dat RNA zijn interne controles inmiddels heeft verbeterd.

Deze schikking is volgens persbureau AP een van de grootste Amerikaanse schikkingen waarbij Mexicaans drugsgeld is betrokken.

In december werd al bekend dat de hooggeplaatste Rabobank-medewerker G.M. Martin een deal had gesloten met de Amerikaanse justitie. In ruil voor medewerking aan het onderzoek zou hij strafvermindering krijgen. Martin zou een oogje dicht hebben geknepen bij transacties ter waarde van miljoenen dollars door een Mexicaanse klant. Ondanks waarschuwingen voor de verdachte activiteiten, zou hij geen verder onderzoek hebben ingesteld.