Ruud Vormer beste speler in België

Ruud Vormer is gekozen tot de beste voetballer van het jaar 2017 op de Belgische velden. Daarvoor ontving de Nederlandse middenvelder van Club Brugge tijdens een gala in Brussel de Gouden Schoen. Vormer liet in de verkiezing Youri Tielemans (Anderlecht, maar inmiddels AS Monaco) en Leander Dendoncker (Anderlecht) achter zich. Vormer (29) werd de derde Nederlander op de erelijst na Jan Boskamp (1975) en Rob Rensenbrink (1976). Vorig jaar ging de prijs naar Vormers toenmalige teamgenoot José Izquierdo. Vormer kwam in Nederland uit voor AZ, Roda JC en Feyenoord. Hij speelt sinds de zomer van 2014 bij Club Brugge. (ANP)