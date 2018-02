PvdA-fractievoorzitter Barth vertrekt uit de Eerste Kamer

Marleen Barth vertrekt als Eerste Kamerlid en fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid. De politica kwam in de afgelopen week twee keer in opspraak. De eerste keer omdat ze graag een huurverlaging wilde voor de ambtswoning in Wassenaar waar zij met haar man woont. De tweede keer omdat ze tijdens een belangrijk debat over de donorwet op vakantie ging.

Barth treedt terug omdat zij door alle discussie niet meer goed kan functioneren, laat ze weten in een schriftelijke verklaring:

“Het spijt me enorm dat deze twee zaken samen nu zo’n negatief licht werpen op de partij waar ik al zo lang en met zoveel liefde actief voor ben. Ik ben tot de slotsom gekomen dat nog langer functioneren als Eerste Kamerlid voor de Partij van de Arbeid meer kwaad dan goed zal doen, en dat is het laatste dat ik wil. Daarom heb ik mijn lidmaatschap van de Eerste Kamer met onmiddellijke ingang neergelegd.”

‘Verkeerde afweging’

Barth en haar man hadden hun vakantie “maanden geleden” al gepland “om bij te komen van een zwaar en persoonlijk ook verdrietig jaar”, schrijft ze in de verklaring. Ze dacht naar eigen zeggen dat ze het debat over de donorwet vanaf haar vakantieadres zou kunnen volgen. Vooraf heeft ze “zeer nauw samengewerkt” met woordvoerder Jopie Nooren, met wie ze tijdens het debat via Whatsapp contact zou onderhouden. “Ik heb hierin een verkeerde afweging gemaakt”, zegt Barth nu.

Wassenaar

NRC meldde vorige week dat Marleen Barth voor een periode van zes weken om een huurverlaging van in totaal zo’n 400 euro had gevraagd voor de ambtswoning in Wassenaar. Barth en haar man Jan Hoekema (oud-burgemeester van Wassenaar) mochten bijna een jaar lang tegen het burgemeesterstarief van circa 1.400 euro per maand in de kapitale villa blijven wonen.

Barth richtte haar verzoeken om huurverlaging aan de gemeentesecretaris van Wassenaar, Hélène Oppatja. Die voelde zich daar ongemakkelijk over en wilde niet meewerken, blijkt uit documenten die NRC verkreeg met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Vorige week kruisten de paden van Barth en Oppatja opnieuw, toen de opgestapte fractievoorzitter in de senaat van de PvdA excuses aanbood aan het partijbestuur. Oppatja is behalve gemeentesecretaris ook lid van dit partijbestuur. Een woordvoerder zegt dat zij zich in het partijbestuur “op geen enkele manier” heeft bemoeid met de kwestie Barth.

Overgenomen

Marleen Barth was sinds 7 juni 2011 lid van de Eerste Kamer. Daarnaast is ze onder meer lid van een aantal raden van toezicht en heeft ze een adviesbureau. Van 1998 tot 2002 was ze lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer.

Het fractievoorzitterschap van de PvdA in de senaat wordt voorlopig overgenomen door vice-fractievoorzitter André Postema. Haar zetel gaat naar Wouter van Zandbrink.