Prijs Follow the Money voor artikelen over ex-VVD-voorzitter

Journalisten Eric Smit en Kim van Keken van het onderzoeksjournalistieke platform Follow the Money (FTM) zijn uitgeroepen tot Journalist van het Jaar 2017. Zij ontvangen de prijs voor hun serie artikelen over de oud-VVD-voorzitter Henry Keizer die zichzelf verrijkte bij de overname van een begrafenisonderneming. Het leidde tot het aftreden van Keizer in mei 2017.

De jury bestaat uit redactieleden en de adviesraad van Villamedia. De prijs werd uitgereikt door de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. De winnaars krijgen een beeldje van de Haagse kunstenaar Loek Bos.

Uit het onderzoek van FTM bleek dat Keizer in 2012 zijn crematoriumbedrijf De Facultatieve voor veel minder geld had gekocht dan het volgens de eigen jaarverslagen waard was. Keizer, die sinds 2014 VVD-voorzitter was, was zowel de koper als de adviseur van de verkopende partij.

‘Goed journalistiek handwerk’

De jury was “onder de indruk van het speurwerk” van Smit en Van Keken, die “op gedetailleerde wijze het gebrek aan de integriteit van een politcus” blootlegden. Het “goede journalistieke handwerk” levert “een rake schets” op “van een man die misbruik maakt van zijn positie en charme”.

Ook prijst de jury de “overzichtelijke” presentatie van het crossmediale onderzoek, en Follow the Money als platform. De jury noemt FTM “het voorbeeld van een nieuw mediabedrijf dat journalistieke inhoud en talentontwikkeling vooropstelt. Daarbij wordt slim en vasthoudend gebruik gemaakt van een zoektocht naar innovatieve verdienmodellen en storytelling.”

Twaalfde editie

Andere genomineerden voor Journalist van het Jaar 2017 waren Volkskrant-journalisten Maud Effting en Willem Feenstra voor hun onderzoek naar seksuele intimidatie in de sport en bij Defensie. De onderzoeksredactie van het Dagblad van het Noorden, bestaande uit onder anderen Maaike Wind, Jantina Russchen en Miriam Haije, waren genomineerd voor hun productie Het Verdwenen Groningen over de aardbevingen in Groningen.

Het was de twaalfde keer dat de prijs werd uitgereikt. Eerdere winnaars van de Journalist van het Jaar zijn Sarah Sylbing en Ester Gould voor hun documentaire Schuldig (2016), Nieuwsuur-journalist Bas Haan (2015), buitenlandcorrespondent Olaf Koens (2014), De Correspondent-oprichter Rob Wijnberg (2013), oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen (2012) en onderzoeksjournalist Brenno de Winter (2011). In 2010 won NRC-journalist Joep Dohmen met Robert Chesal van de Wereldomroep de prijs voor hun onthullingen over seksueel misbruik in de Nederlandse katholieke kerk.