Pas rond 2073 komt de Tesla van Elon Musk weer langs

De Falcon Heavy-raket die dinsdag met succes gelanceerd werd, bracht een bijzondere satelliet in een baan om de zon. Het was de oude Tesla Roadster van SpaceX-eigenaar Elon Musk. Achter het stuur: een ontspannen onderuit zittend ruimtepak, ‘starman’ gedoopt. Op het dashbordscherm was ‘Don’t Panic’ te lezen, een referentie naar de sciencefiction-komedie The Hitchhiker’s Guide to The Galaxy, net als de handdoek die in het dashboardkastje zou zitten.

Nerdy? Verspilling? Midlife-eeuwigheidsdrang? De beste autoreclame ooit? Ongetwijfeld, maar niet alleen. Iedere raket is berekend op een lading , maar omdat eerste lanceringen riskant zijn, en satellietbouwers zuinig, wordt vaak een testmassa gebruikt: een blok metaal. Of iets anders dus.

De PR-ingeving van Tesla-topman Musk benadrukt bovendien nog eens dat de Falcon Heavy tot ver voorbij een baan om de aarde kan reiken. Niet voor niets klonk ‘Life on Mars’ van David Bowie op de autoradio.

„Ik heb even gerekend aan de baan”, zegt Marco Langbroek, astronoom en volger van spionagesatellieten in Leiden. „Eén rondje duurt ongeveer anderhalf jaar, en het verste punt ligt precies even ver als Mars op zijn verste punt van de zon.”

De Tesla komt dus inderdaad tot de baan van Mars, maar de twee banen kruisen elkaar de komende honderden jaren niet. Langbroek: „Op de lange duur kun je er niets over zeggen. Zelfs zonlicht heeft invloed op de baan van zoiets relatief lichts.”

Wel komt de Tesla rond 2073 weer in de buurt van de aarde, en bij een voltreffer zal hij verbranden in de atmosfeer. Maar zolang die uitblijft, kan Starman nog miljarden jaren door het heelal toeren.