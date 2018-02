Oud-premier Bangladesh Zia veroordeeld voor corruptie

De voormalige premier van Bangladesh, Khaleda Zia, is donderdag tot vijf jaar cel veroordeeld voor corruptie. Volgens de rechtbank in Dhaka verduisterde ze als premier tussen 2001 en 2006 een bedrag van 250.000 dollar (ruim 204.000 euro). Het geld was bedoeld voor een liefdadigheidsinstelling.

Behalve Zia werden ook haar zoon en vier medestanders veroordeeld. Zij kregen tien jaar cel voor hun aandeel in de zaak. Zia ontkent de fraude waarvoor ze is veroordeeld. De politica, die de belangrijkste oppositiepartij Nationalistische Partij van Bangladesh (BNP) aanvoert, noemt de rechtszaak politiek gemotiveerd. Ze gaat in beroep tegen het vonnis.

Duizenden demonstranten

Door de veroordeling kan Zia – de weduwe van de vermoorde premier Ziaur Rahman en zelf de eerste vrouwelijke premier van het land – niet meedoen aan de verkiezingen in december. Bovendien mogen personen die langer dan twee jaar gevangenisstraf hebben gehad, zich niet verkiesbaar stellen.

Lees ook: De laatste parlementsverkiezingen in Bangladesh in 2014 werden door Zia en haar oppositiepartij geboycot. Correspondent Floris van Straaten schreef over de rivaliteit met de huidige premier Sheikh Hasina

De uitspraak leidde donderdag direct tot rellen in hoofdstad Dhaka, waar uit voorzorg extra politiemensen waren ingezet. Duizenden aanhangers van de voormalige premier gingen de straat op. Reuters schrijft dat de politie traangas inzette om de mensen uiteen te drijven. Demonstranten zouden politiemotoren in brand hebben gezet.