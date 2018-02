Opnieuw grote verliezen voor Dow Jones

Het was donderdag wederom een slechte dag voor de Dow Jones, de belangrijkste Amerikaanse beursgraadmeter. De ‘Dow’ zakte tot 23.860 punten, een daling van 4,1 procent. Daarmee geldt de koersdaling van de laatste dagen nu officieel als een ‘correctie’ op Wall Street. Dat houdt in dat de beurs sinds zijn laatste piek, op 26 januari, meer dan 10 procent is gezakt.

De laatste keer dat zo’n correctie voorkwam was begin 2016. Toen waren zorgen over de Chinese economie de aanleiding, maar bestond er net als nu de vrees dat de beurzen overgewaardeerd waren. Ook de S&P 500-index, met de grootste fondsen aan de Amerikaanse beurs, zit nu meer dan 10 procent onder zijn laatste piek. Donderdag zakte de S&P met 3,8 procent naar 2.581. Nasdaq kwam uit op 274 punten, een daling van 3,9 procent.

Sinds vorige week is het onrustig op de internationale beurzen. De directe aanleiding lijkt het nieuws van vrijdag dat de lonen met 2,9 procent stijgen in de Verenigde Staten. Daar werden beleggers onrustig van. Zij vrezen een sterke inflatie waardoor de Federal Reserve, de centrale bank van de VS, zijn rente sneller gaat opschroeven dan gedacht. Die lage rente was de afgelopen jaren juist de belangrijkste aanjager van de stijgende beurzen.

Terwijl de Europese beurzen woensdag nog een sterk herstel lieten zien, hadden zij donderdag ook duidelijk een mindere dag. De AEX-index zag het verlies in het laatste handelsuur verdubbelen en sloot op 526,12 punten, 1,9 procent lager. De Midkap zakte 2,1 procent tot 797,93. In Londen, Parijs en Frankfurt werd 1,4 tot 2,6 procent ingeleverd.

Oliedienstverlener SBM Offshore behoorde tot de sterkste dalers van de AEX, die sloot 3,3 procent in de min. Chipmachinefabrikant ASML deed het het slechtste met een koersdaling van 5 procent. Analisten waren tevreden met de jaarcijfers van verf- en chemiebedrijf AkoNobel. Tegen de algemene trend in steeg daardoor de koers met 2,9 procent, de sterkste stijger van donderdag.