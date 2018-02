Olympische wintersporters op je keukentafel

Sport kijken op televisie is te saai, vinden ze bij The New York Times. Een bewegende sporter op je bank, keukentafel of het gezicht van je vrienden is leuker. En dat kan met augmented reality (AR).

Acties die op televisie binnen een tel voorbij vliegen, bekijk je in slowmotion van alle hoeken en kanten. De Amerikaanse krant plaatste een voorproefje op zijn site.

Daar zie je de 18-jarige kunstschaatser Nathan Chen die tijdens een halve seconde in de lucht vier keer ronddraait; bewegingen die met het blote oog nauwelijks te zien zijn, maar in The New York Times-productie feilloos kunnen worden ontleed.

En ijshockeykeepster Alex Rigsby (26) die pucks tegenhoudt die met een snelheid van 110 kilometer per uur op de goal af vliegen: in augmented reality zie je, scrollend of swipend, precies wat er komt kijken bij het stoppen van het projectiel.

Om de Olympische Winterspelen vanaf vrijdag via AR-technologie te volgen heb je de nieuwsapp van The New York Times op je Apple-apparaat nodig; augmented reality voor de desktop en Android-apparaten biedt de krant nog niet aan.