Heropenen van diplomatieke relaties met Pyongyang is juist nu noodzaak

Het is verleidelijk om de Olympische Winterspelen die deze vrijdag beginnen in Zuid-Korea louter te definiëren als het welkome, langverwachte signaal van détente tussen Pyongyang en Seoul. Formeel is de stalinistische kluizenaarsstaat in het noorden sinds 1950 nog altijd in oorlog met het kapitalistische en zeer welvarende zuiden. En de spanning tussen de beide Korea’s was met name sinds het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump een jaar geleden snel hoog opgelopen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verhoogde het tempo van tests met ballistische raketten tegen de wil van de hele wereldgemeenschap. Hij zou zelfs inmiddels beschikken over een nucleair wapen. Dat was dan weer reden voor Trump om zijn beruchte uitspraak te doen over de omvang van zijn ‘kernknop’. Eerder dreigde hij Noord-Korea in de hardst mogelijk taal weg te vagen van de aardbodem.

De impasse tussen beide Korea’s vormt een reële bedreiging voor de wereldvrede. Dat de status quo nu al zo lang voortduurt maakt die toestand niet minder brandgevaarlijk. Zeker nu aan beide zijden van de Stille Oceaan politieke leiders aan het roer staan die wat betreft oorlogszuchtige retoriek nauwelijks voor elkaar onderdoen.

Sterker: de jongste signalen duiden erop dat de Amerikaanse president, en de generaals om hem heen, serieus plannen maken voor een ‘beperkte’ militaire operatie tegen Noord-Korea. In het jargon: „een bloedneus” te bezorgen. Dat zou kunnen leiden tot een escalatie die niemand wenst.

Maar tegelijkertijd kunnen waarschuwingen dat Kim Jong-un vooral ook bezig is met een pr-campagne om een wig te drijven tussen het zuiden, en de VS (en Japan) niet worden genegeerd. Het feit dat Kim donderdag de jaarlijkse parade van het Koreaanse Volksleger vervroegd afnam, laat zien dat wat Noord-Korea betreft de militaire optie ook nog steeds overeind staat. De toenadering op het schiereiland is daarmee niet minder noodzakelijk. Kim Jong-un stuurt een zware delegatie naar Pyeongchang. Niet alleen het formele staatshoofd, Kim Yong-nam, maar zelfs zijn eigen zus, Kim Yo-jong die, naar wordt gedacht, een belangrijke rol speelt in Noord-Koreaanse bestuurlijke hiërarchie. Dat biedt serieuze mogelijkheden om op het juiste niveau te kunnen spreken over het heropenen van de diplomatieke lijnen met Pyongyang.

Het zou verstandig zijn als de Amerikaanse vicepresident Mike Pence, die de opening bijwoont, die mogelijkheid met beide handen zou aangrijpen. Maar verstandige diplomatie uit Washington is op dit moment een schaars goed en dat is des te verontrustender.

In het Commentaar geeft NRC zijn mening over belangrijke nieuwsfeiten. De commentatoren schrijven deze artikelen in samenspraak met de hoofdredactie.