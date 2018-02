Koerdische strijders pakken twee Britse IS-beulen op

Door hun slachtoffers in de gevangenis van Raqqa werden ze om hun Britse accent de ‘Beatles’ genoemd, de vier mannen uit West-Londen die naar Syrië reisden en zich ontpopten als beulen van IS. Nu zouden twee van deze Britten gevangen zijn genomen in Syrië.

Koerdische strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten, een militie die met steun van de Amerikanen in Syrië tegen IS vecht, zouden de twee in januari hebben opgepakt, meldt The New York Times op basis van bronnen binnen Amerikaanse ministeries.

Volgens de krant zou de identiteit van Alexanda Kotey en El Shafee Elsheikh door Amerikanen zijn vastgesteld. De aanvoerder van de groep beulen, Mohammed Emwazi, beter bekend als ‘Jihadi John’ werd in 2015 bij een droneaanval gedood. Hij geldt als de moordenaar van de journalisten James Foley, Steven Sotloff en Kenji Goto, en van een aantal hulpverleners. De video’s van hun onthoofdingen schokten de wereld. Nummer vier van de groep, Aine Davis, zit vast in Turkije. Volgens het State Department waren de vier verantwoordelijk voor 27 onthoofdingen, en voor gruwelijke martelingen.

Kotey (34) is van Ghanese en Grieks-Cypriotische herkomst, Elsheikh (29) heeft Soedanese wortels. Volgens het State Departmen namen beiden deel aan martelingen. Kotey nam waarschijnlijk ook deel aan de executies en recruteerde andere Britten voor IS.

Het is te vroeg te zeggen wat er nu met de gevangenen gebeurt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie kan de twee aanklagen of ze zouden kunnen worden overgedragen aan een Amerikaanse militaire rechtbank. Volgens een anonieme overheidsfunctionaris met wie de krant sprak zouden de twee beulen aan het Amerikaanse leger al inlichtingen hebben verstrekt over de restanten van IS in Syrië.