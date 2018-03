Nog geen oplossing voor verkeerschaos bij de nieuwe Kuip

De bewoners van de flats aan de Veranda naast de locatie waar het nieuwe Feyenoord stadion gebouwd moet worden, voelen zich „gepiepeld”. Het stadsbestuur had hun beloofd dat ze betrokken zouden worden bij het zogeheten ‘mobiliteitscontract’, een plan om het autoverkeer van en naar het nieuwe stadion met de helft te verminderen om een parkeerchaos te voorkomen.

Maar daar is volgens hen niks van terechtgekomen. „We hebben er niet één keer over gepraat”, zegt voorzitter Marco van den Berg van de organisatie die de Veranda-bewoners vertegenwoordigt.

Opmerkelijk is dat de wethouder van verkeer, Pex Langenberg (D66), de gemeenteraad afgelopen week juist vertelde dat er „verschillende keren gesproken is met de bewoners” over dit plan. „Als dat niet blijkt te kloppen, heb ik daar wel een probleem mee”, zegt raadslid Leo de Kleijn van de SP. „Dan zijn we dus eigenlijk voorgelogen.”

Chaos bij Jandino Asporaat

Volgens Van den Berg en drie andere bewoners van de Veranda is uitsluitend gesproken over het oplossen van de huidige parkeerproblemen rondom events in de Kuip. Dat dit het onderwerp van de gesprekken met de bewoners was (en dus niet het mobiliteitscontract), bevestigt de woordvoerder van wethouder Langenberg. Aanleiding van deze besprekingen was volgens Van den Berg een optreden van de komiek Jandino Asporaat afgelopen zomer waaraan een verkeerschaos vooraf ging. De meeste bezoekers kwamen namelijk met de auto terwijl er veel te weinig parkeerplekken bij de Kuip zijn. Daardoor raakten de toegangswegen langdurig verstopt.

De afspraak van het stadsbestuur met de gemeenteraad was dat er op 1 januari een kant-en-klaar mobiliteitscontract zou liggen dat ook gedragen zou worden door de bewoners. Als het niet zou lukken, zou het plan om het nieuwe Feyenoord-stadion te bouwen terug naar de gemeenteraad gestuurd worden. Maar dat is niet gebeurd omdat alleen de fractie Verveen, de Partij voor de Dieren en de SP het stadsbestuur aan die afspraak wilden houden. De andere politieke partijen vonden dat niet nodig. Volgens wethouder Adriaan Visser (sport, D66) was het niet halen van de deadline geen probleem omdat „de ene afspraak harder is dan de andere”.

Hij verwacht dat het mobiliteitscontract er in april ligt, na de verkiezingen dus. Vraag is of dat de voorziene verkeersproblemen oplost. Voorwaarde daarvoor is namelijk dat er een metrolijn van Kralingse Zoom onder de Maas door naar het nieuwe stadion komt, zegt Van den Berg. Maar de aanleg daarvan kost miljarden, zegt VVD-raadslid Jan Willem Verheij. „Het rijk gaat die niet betalen, en de gemeente heeft er geen geld voor.”

Alternatief is volgens Verheij een sneltram. Die kost volgens hem een miljard. Maar die kan veel minder mensen vervoeren dan een metro en bovendien is daar op dit moment ook geen geld voor. In het regeerakkoord staat dat er 900 miljoen euro gereserveerd is voor verschillende steden, waaronder Rotterdam-Zuid. „Maar of een deel daarvan naar een metro of tram gaat, is nog helemaal niet besproken”, zegt De Kleijn.

De gemeente zelf heeft jaarlijks 340 miljoen euro te besteden. Die gaat geheel op aan onderhoud en exploitatie van de bestaande bus-, tram- en metrolijnen. Wel zijn er al 500 nieuwe fietsparkeerplaatsen en een bushalte bij het nieuwe stadion geregeld, zei wethouder Langenberg afgelopen week tegen de raad. Ook zijn er gesprekken met bedrijven over vervoer naar het stadion over de Maas. „Een lachertje”, zegt bewoner Alwin van Es. „Er passen 63.000 man in dat stadion. Die krijg je zo écht de auto niet uit.”