Nieuw rampjaar Newsweek door banden met kerk

„Knettergek” noemde een Newsweek-redacteur de noodvergadering dinsdag, na het plotse ontslag van de hoofdredacteur en twee topredacteuren. De crisis bij het Amerikaanse opinieblad draait om de banden tussen de uitgeverij en de evangelische kerk Olivet Center for World Mission. Dat verhinderde directeur-eigenaar Johnathan Davis niet om bij de „batshit crazy” vergadering de woedende redactie te vragen hun dankbaarheid te uiten voor de „zegeningen” van uitgerekend die kerk.

2018 zou weleens het derde rampjaar kunnen worden van het eens zo vooraanstaande blad. Het eerste rampjaar was 2009 toen het blad de helft van zijn drie miljoen lezers verloor en een krappe 30 miljoen dollar (24 miljoen euro) verlies draaide. Toenmalige eigenaar The Washington Post Company zat toch al in de geldproblemen en verkocht het blad. Newsweek werd samengevoegd met online tijdschrift The Daily Beast.

2013 was het tweede rampjaar: het tijdschrift verscheen niet langer op papier. Dat scheelde een hoop geld, en het was in lijn met de algemene omslag naar online, maar het maakte het blad ook onzichtbaar. De website bleef wel actief – die zou volgens Newsweek 6 miljoen unieke bezoekers per maand hebben. In 2014 besloot nieuwe eigenaar IBT Media (later omgedoopt in Newsweek Media Group) het blad toch weer op papier uit te brengen, om te beginnen in een bescheiden oplage van 70.000 exemplaren. Kleine smet: het openingsverhaal van het herboren blad waarin de uitvinder van bitcoin werd ontmaskerd, was vermoedelijk een canard.

Evangelische dominee

Reddende engel IBT Media deed ook wat wenkbrauwen fronzen. Het particuliere bedrijf van Etienne Uzac en Johnathan Davis zou financiële en personele banden hebben met bovengenoemde omstreden kerk van de Koreaans-Amerikaanse dominee David Jang, die door zijn volgers zou worden gezien als de nieuwe messias.

Vermoedens van illegale transacties tussen kerk en uitgeverij zouden de reden zijn voor de politie-inval van 18 januari, waarbij achttien servers in beslag hebben genomen. Vlak na de inval publiceerde Buzzfeed een artikel over gesjoemel met de bezoekcijfers van de website van Newsweeks’ zusterblad International Business Times. Hierna traden eigenaar Uzac en zijn vrouw terug. Buzzfeed was nog niet klaar: de site onthulde ook dat directeur Dayan Candappa bij zijn vorige werkgever, persbureau Reuters, vertrok na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Ook Candappa vertrok.

Het siert Newsweek dat het blad zelf ruimhartig verslag deed van deze binnenbranden. Het blad onthulde dat de eigenaren een flinke belastingschuld en andere persoonlijke schulden hebben. Uitgerekend de redacteuren die de eigen uitgeverij onder de loep namen, zijn nu ontslagen.

Newsweek bepaalde het debat

Lang bepaalden Newsweek en grote rivaal Time het debat in de VS, vooral in de jaren zestig en zeventig. Oud-hoofdredacteur Edward Kosner noemde het tegen persbureau AP „de gouden eeuw van de nieuwsweekbladen”: „Iedereen was elke maandag benieuwd wie er op de cover zou staan. Het is een verdwenen wereld.”

Opgericht in 1933 door ex-Time-redacteur Thomas Martyn, werd het blad meteen in de markt gezet als de anti-Time. Newsweek was zeker de eerste drie decennia minder conservatief, meer opiniërend, jonger en frisser dan Time. In tegenstelling tot Time was Newsweek vanaf het begin tegenstander van de oorlog in Vietnam. Toenmalig hoofdredacteur Richard Smith noemde zijn redactie „de nobele guerrillagroep tegen de pantserdivisie op Sixth Avenue.”

De neergang in lezers en advertentie-inkomsten sinds de kredietcrisis is deels te wijten aan de algemene malaise in de bladenmarkt, die te lijden heeft van de opkomst van gratis online nieuwssites. Maar dat verklaart niet alles. In de tijd dat Newsweek terugviel van 3 miljoen naar 1,5 miljoen exemplaren, viel Time ‘slechts’ terug van 4 miljoen naar 3 miljoen. Vorig jaar maakte Time wel bekend uit besparing zelf de oplage terug te brengen naar 2 miljoen.