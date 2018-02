Nederland hoopt op 15 medailles

Bijna drieduizend sporters strijden vanaf zaterdag in Pyeongchang in vijftien sporten om de medailles. Er zijn nieuwe disciplines: de massastart bij het schaatsen, curling gemengd dubbel, alpineskiën teamevent en snowboard big air. Van de 93 deelnemende landen debuteren er zes: Ecuador, Eritrea, Kosovo, Maleisië, Nigeria en Singapore.

Wat kunnen we verwachten? Niemand durft te voorspellen dat de Nederlandse schaatsers net zo goed zullen scoren als vier jaar geleden in het Russische Sotsji: acht keer goud, zeven zilver en acht brons. Daar was het direct raak, met goud voor Ireen Wüst op de drie kilometer en zondag de eerste clean sweep op de vijf kilometer: goud voor Sven Kramer, zilver voor Jan Blokhuijsen, en brons voor Jorrit Bergsma.

Aan de vooravond van de eerste afstand bij de vrouwen, de drie kilometer, blaakt Ireen Wüst (31) van het zelfvertrouwen. Maar zij treft stevige concurrentie van Miho Takagi (Japan), Martina Sablikova (Tsjechië), Ivanie Blondin (Canada) en ploeggenote Antoinette de Jong. Ook won Wüst dit seizoen nog geen enkele keer op de afstand waarop ze al in 2006 voor het eerst olympisch kampioen werd.

Bij de mannen moet het gek gaan wil Kramer zondag niet voor de derde keer op rij de vijf kilometer winnen. Maar de concurrentie is toegenomen. Bob de Vries verraste Kramer op het olympisch kwalificatietoernooi, eind december. Ted-Jan Bloemen, de Nederlandse Canadees, verbeterde dit seizoen Kramers wereldrecord.

De clean sweep op de tien kilometer, zoals in Sotsji, is deze keer onmogelijk, omdat op de langste afstand nog maar twee rijders per land mogen starten. Maar ook het Nederlandse goud-zilver-brons op de 500 meter van Sotsji lijkt niet voor herhaling vatbaar. Ronald Mulder is licht favoriet om zijn niet-geplaatste tweelingbroer Michel op te volgen als olympisch kampioen.

Op de middenafstanden mag de Rus Denis Joeskov van het IOC niet meedoen. Kjeld Nuis is favoriet om zijn dubbelslag van de WK afstanden 2017 op de 1.000 en 1.500 meter te herhalen, al zal Koen Verweij zich niet zomaar gewonnen geven.

Buiten het langebaanschaatsen doet Nederland mee aan het shorttrack, snowboarden en skeleton. Vooral in het shorttrack zijn er medaillekansen. De verwachtingen zijn hooggespannen rond Sjinkie Knegt. Kan hij op tegen de Zuid-Koreanen?

Bij het snowboarden, in het bijzonder big air (een schans gebouwd op een stellage), zijn er serieuze kansen voor Cheryl Maas, wereldkampioen op dit halsbrekende onderdeel. Skeletonster Kimberley Bos wordt na haar derde plaats bij een wereldbekerwedstrijd op de olympische baan een kansje op het podium toegedicht.

In de sporten waar Oranje ontbreekt, gaat de interesse vooral uit naar alpineskiën. Een van de vragen is of Lindsey Vonn nu wél de snelheidsnummers kan domineren. Haar olympisch verleden – goud op de afdaling en brons op de Super-G – past niet bij haar statuur. De 33-jarige Amerikaanse won al tachtig wereldbekerwedstrijden en is nog zes overwinning verwijderd van de Zweedse recordhouder Ingemar Stenmark.

Voorspelling Econoom: vijf keer goud



Nederland wil in Pyeongchang 15 medailles halen. Die doelstelling sprak chef de mission Jeroen Bijl donderdag uit. In Sotsji (2014) won Oranje 24 medailles. Eerder kwam Nederland bij de Winterspelen nooit verder dan elf medailles. Dat was in Nagano in 1998. In Vancouver ( 2010) haalde Nederland acht medailles.

Volgens berekeningen van macro-econoom Fabian ten Kate van de Rijksuniversiteit Groningen kan Nederland rekenen op 18 medailles: vijf keer goud, zes keer zilver en zeven keer brons. Dat zou de negende plaats in het medailleklassement betekenen. Ten Kates onderzoek werd gepubliceerd in het economische vakblad ESB. Ten Kate baseerde zich op de uitslagen van recente WK’s. Canada zou de meeste gouden medailles halen in Pyeongchang: 12 stuks.