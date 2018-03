Koelizjnikov en Joeskov geweerd van Winterspelen

Het internationale sporttribunaal CAS heeft het beroep van de Russische schaatsers Pavel Koelizjnikov en Denis Joeskov afgewezen. Het CAS zegt dat het niet bevoegd is hun beroep in behandeling te nemen. De twee medaillekandidaten hadden samen met elf andere sporters en begeleiders het voorbeeld gevolgd van diverse andere landgenoten die al eerder in beroep gingen. In totaal 45 Russen meldden zich bij het CAS om toch deelname aan de Spelen af te dwingen. Ze zijn door het IOC uitgesloten na het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen, in Sotsji. De Olympische Spelen in Pyeongchang worden vrijdag officieel geopend. (ANP)