Minieme winststijging AkzoNobel in aanloop naar splitsing

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel (46.000 werknemers, van wie zo’n 5.000 in Nederland) heeft in het voorbije jaar iets meer winst gemaakt dan in 2016. Ook de omzet kwam wat hoger uit in een roerig jaar waarin de onderneming onder meer een ongewenste overname afwendde, een ingrijpende strategiewijziging aankondigde en haar topman verloor.

Dat blijkt uit cijfers die AkzoNobel donderdagochtend heeft gepubliceerd. Omdat het bedrijf zich opmaakt voor de afsplitsing van zijn chemiedivisie gaat nu nog om enkele voorlopige resultaten zonder handtekening van de accountant. De definitieve en uitgebreide verslaglegging volgt pas op 8 maart.

Toch wilde AkzoNobel beleggers vast laten weten dat de brutowinst over 2017 met 23 miljoen euro (of 1,5 procent) is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is weliswaar minder dan de eerder beloofde plus van 100 miljoen, maar die doelstelling werd in het najaar al losgelaten. De divisie Performance Coatings, die onder meer lakken produceert voor de scheepvaart, heeft last gehad van de crisis in de olie- en gasmarkt. Ook relatief hoge grondstoffenprijzen staan snellere winstgroei in de weg. Desondanks steeg de omzet in 2017 met 3 procent tot een kleine 1,6 miljard euro.

Tevreden

Beleggers reageerden donderdagochtend tevreden op de cijfers. Het aandeel won dik 2 procent op een beurs in mineur.

AkzoNobel liet verder weten dat de afsplitsing van de chemietak, op de agenda voor april van dit jaar, op schema ligt. Onduidelijk is nog of het bedrijf zal kiezen voor een directe verkoop of een verzelfstandiging via een aparte beursnotering.