Mediaconcern Sanoma ziet stijging winst in 2017

Het Finse mediabedrijf Sanoma heeft zijn winst het afgelopen jaar met meer dan 20 procent zien groeien tot 181 miljoen euro. Ook de omzet van het bedrijf steeg licht naar 1,3 miljard. Dit blijkt uit de jaarcijfers die het bedrijf donderdag publiceerde. Volgens Sanoma is de groei vooral te danken aan kostenbesparingen en een stijging in abonnees van de Finse krant Helsingin Sanomat. In Nederland is het mediabedrijf onder meer eigenaar van Nu.nl, LINDA, Libelle en Donald Duck.

De cijfers zijn gecorrigeerd voor de verkoop van SBS, dat Sanoma in april 2017 verkocht aan Talpa, het mediabedrijf van John de Mol. Ook nam het Finse bedrijf afscheid van enkele websites en tijdschriften.

Nederlandse tak

Bij de Nederlandse tak van het bedrijf daalde de omzet, gecorrigeerd voor de verkoop van SBS, licht naar 436 miljoen euro. Volgens Sanoma komt dit onder meer door de verkoop van de website Kieskeurig.nl.

In 2016 boekte het Finse bedrijf een winst van 116 miljoen euro, nadat het een jaar eerder juist een verlies van bijna 160 miljoen incasseerde. Die stijging was voornamelijk te danken aan de Belgische en Nederlandse onderdelen van het bedrijf. In de jaarcijfers van dat jaar bleek al dat SBS het moeilijk had: veel kijkers kozen voor andere omroepen, waardoor het marktaandeel flink daalde.