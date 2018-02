Marleen Barth houdt steeds minder PvdA-vrienden over

De wrevel over Marleen Barth groeit. Ook de storm rond Forum voor Democratie is nog niet gaan liggen. En mag “fuck de koning” binnenkort toch?

AANZWELLENDE STORM I: Het is de vraag hoe ontspannen de vakantie van Marleen Barth verloopt. In één week slaagde ze erin twee keer negatief in het nieuws te komen: eerst bij een rel rond de huur van haar woning, daarna door haar ongelukkig getimede vakantie op de Malediven. Het ongemak binnen de PvdA groeit zichtbaar, ook omdat de partij in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen juist een frisse start wilde maken. Het is bovendien niet de eerste keer dat Barth in opspraak is. In de ochtendbladen spreken verschillende PvdA-bestuurders hun ongenoegen over de kwestie uit. Ook oud-voorzitter Hans Spekman verbergt zijn wrevel over Barths vakantie niet: “Bij sommige persoonlijkheden verbaast me dat niet.”

AANZWELLENDE STORM II: Het blijft nog even rommelen binnen Forum voor Democratie. Elke dag maken weer nieuwe leden bekend het niet eens te zijn met de partijlijn en op te stappen. Gisteren meldden twee voormalig kandidaten te zijn vertrokken: Kees Eldering en Roel Mooijekind. Ook regiocoördinator Jaap-Jan de Gijt is opgestapt. Over het vertrek van lijstduwer Frank Ankersmit zijn vooralsnog alleen onbevestigde berichten. De steen des aanstoots is voor alle dissidenten penningmeester Henk Otten, die mensen zou uitschelden en “een schrikbewind” voert. Meerdere inmiddels ex-leden staken geld in de partij, maar sommigen hebben daar nu spijt van. “De leden zijn niet meer dan donateurs van de Facebookpagina van de heer Baudet.”

WAT WIJ VOLGEN: Voor twee instituten wordt het spannend vandaag. De Tweede Kamer debatteert over de D66-iniatiefwet om het beledigen van de koning uit het wetboek van strafrecht te halen. De coalitie is verdeeld over de kwestie: vorige week leidde het nog even tot een kleine twitterstrijd tussen indienend D66-Kamerlid Kees Verhoeven en het CDA. Dat de wet überhaupt nog bestaat, leidt tot verbazing bij de buren, en waarschijnlijk stemt een Kamermeerderheid voor afschaffing. In het Europees Parlement sneuvelt ondertussen mogelijk de zomer- en wintertijd. Mede op initiatief van CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik, prominent lid van de “informele werkgroep tegen het Klokverzetten”. Ze doet het voor anderen die er last van hebben, want zelf zegt Schreijer-Pierik “het juist heerlijk te vinden dat we ’s zomers een uur langer buiten kunnen zitten”.

BUITEN HET BINNENHOF: In het Friese Lemmer zijn geen communisten meer, maar stemmen mensen toch op de CPN. Den Haag onderzoekt de woonplaats van een PVV-raadslid. De diversiteit bij Denk valt een tikje tegen. En de lokale politiek zou lijden aan “een ernstige vorm van ‘integrititis’.”

QUOTE VAN DE DAG

“Of we al die Hollanders in het zuiden willen hebben? Die trekken een boerenkiel aan en beginnen te zuipen en zeggen: dit is carnaval. En het is al druk zat op het Vrijthof.”

CDA-Kamerlid Martijn van Helvert voelt niks voor een landelijke vrije dag rond carnaval.