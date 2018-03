Beurzen herstellen wat na plotselinge daling

Wereldwijd stegen aandelenbeurzen woensdag na de zware verliezen in de voorgaande handelsdagen. Er ontstond kortstondig paniek die waarschijnlijk werd versterkt door automatische handelssystemen. De AEX-index in Amsterdam eindigde 1,9 procent hoger op 536,36 punten, na de koersval van 3 procent een dag eerder. De MidKap klom 1,8 procent tot 814,72 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tot 1,9 procent vooruit. Ook in de Verenigde Staten leken de aandelenbeurzen de weg omhoog weer te hebben gevonden woensdagavond. De Dow Jones stond ruim 1 procent hoger, dinsdag veerde de index al op met 2,3 procent, de hoogste dagwinst sinds 2016. President Donald Trump zei woensdag dat beleggers die hun aandelen verkopen „een grote vergissing maken”. (NRC)