Leren hoeft niet leuk te zijn

Nederlands leren met een filmscript

„Veel leerlingen denken: ik kan al Nederlands, waarom moet ik dat nog leren? Ze zien het als een nutteloos vak”, zegt uitgever Jorien Castelein. Samen met docenten en leerlingen dacht ze na over de vraag: waarom wil een kind Nederlands leren?

Ze concludeerden dat kinderen actief met de Nederlandse taal bezig zijn als ze kletsen op WhatsApp, met vrienden roddelen, elkaar spannende verhalen vertellen – eigenlijk de hele dag door. Als ze dat nou eens voor het vak Nederlands kunnen doen, met inbreng van professionele scenarioschrijvers?

Zo ontstond het idee voor Plot 26, een lesmethode voor het voortgezet onderwijs waarbij leerlingen drie keer per jaar samen een interactief verhaal maken. Thrillerschrijvers en een producer van de tv-serie Penoza werkten mee aan het scenario.

De les begint met een filmpje op Facebook: er is een moord gepleegd. Leerlingen lezen politiedossiers en moeten als ‘officier van justitie’ een brief schrijven. Zo leren ze een zakelijke brief opstellen, met de juiste aanhef, een begin, midden en keurige afsluiting. „Als de brief niet goed is, wordt hij niet in behandeling genomen.”

Leren moet zeker niet alleen maar leuk zijn, zegt Castelein. „Het gaat om de didactiek en wat kinderen uiteindelijk leren. Boeien, fun en humor zijn slechts een paar middelen om kinderen bij de les te houden. Om te leren moeten kinderen actief zijn in hun hoofd. Bij een motiverende les waarbij leerlingen het nut en de noodzaak zien van wat ze doen, blijven ze langer aandachtig en gefocust.” Uitgeverij Blink, die deze lesmethode heeft ontwikkeld, werkt onder andere met het principe ‘voelen is onthouden’: als een kind actief meedoet aan een les en zelf iets ervaart, is de kans groter dat hij er wat van opsteekt en het geleerde langer onthoudt. „We kennen allemaal het voorbeeld van woordjes stampen vlak voor een toets. Voor de toets haal je een goed cijfer, twee weken later weet je niets meer.”