LA Times voor half miljard naar arts

De Los Angeles Times, met een doordeweekse oplage van 690.000 een van de grootste regiokranten van de VS, krijgt een nieuwe eigenaar. Uitgever Tronc verkoopt de krant voor 500 miljoen dollar (405 miljoen euro) aan arts-miljardair Patrick Soon-Shiong uit LA. Hij koopt de derde krant van de VS in turbulente tijden: onlangs trad de derde hoofdredacteur in zes maanden aan. De uitgever is op non-actief gesteld na beschuldigingen van seksuele intimidatie. (AP)