Inspecties keuren verbeterplan kliniek Aventurijn goed

Het verbeterplan dat is opgesteld voor de psychiatrische kliniek in Den Dolder, waar de verdachte van de moord op Anne Faber verbleef, is goedgekeurd door de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat melden de instanties donderdagmiddag.

Aventurijn wil het personeel van de forensisch-psychistarische afdeling beter scholen in verslavingsproblematiek, zo staat in het verbeterlan. Ook wil de kliniek meer samenwerken met de politie en gemeente om de veiligheid van personeel, patiënten en omwonenden te verbeteren.

Veiligheid

De kliniek diende dat plan in december in. Na de moord op Anne Faber waren veel vragen ontstaan over de bewegingsvrijheid die forensische patiënten krijgen. Ook Michael P., die verdacht wordt van de moord op Anne Faber, verbleef in het behandelcentrum. Direct na zijn arrestatie nam Aventurijn al maatregelen. Zo werd extra beveiliging ingesteld en werd tijdelijk de opname van complexe patiënten gestopt.

Volgens de twee instanties is het plan ter verbetering “duidelijk en voldoende ambitieus”. In een brief aan Aventurijn zeggen ze de voortgang van de kliniek in de gaten te blijven houden.

De inspecties zijn ook nog bezig met een onderzoek naar het detentieverloop van de verdachte Michael P. binnen de kliniek.