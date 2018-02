Regionale verschillen in huizenprijzen worden groter

De verschillen in huizenprijzen tussen Nederlandse gemeenten zijn in 2017 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Ook steeg de gemiddelde verkoopprijs van een woning in 2017, naar ruim 263.000 euro. In 2016 was dat nog ruim 243.000 euro. Dit blijkt uit onderzoek dat het CBS en het Kadaster donderdag publiceerden.

Bij het onderzoek is gekeken naar de gemiddelde prijzen van verkochte woningen in 2017. De duurste huizen staan, net als voorgaande jaren, in Bloemendaal. In de Noord-Hollandse gemeente kost een huis gemiddeld zo’n 776.000 euro, ruim vijf keer zo veel als in het Groningse Delfzijl. Daar staan met een gemiddelde koopprijs van ruim 141.000 euro de goedkoopste woningen in Nederland.

Goedkoopste en duurste gemeentes

Ook in de gemeenten Heerlen, Oldambt, Veendam, Kerkrade, Den Helder en Schiedam zitten de huizenprijzen over het algemeen ver onder het landelijke gemiddelde. Bloemendaal wordt in de lijst van duurste gemeenten gevolgd door Wassenaar, Laren (Noord-Holland), Blaricum en Heemstede. Een huis in deze gemeenten kost gemiddeld meer dan een half miljoen euro.

De verschillen in gemiddelde prijzen zijn deels te verklaren door het soort woningen dat verkocht wordt. In gemeenten met de meeste villa’s ligt de gemiddelde verkoopprijs hoger dan in gemeenten met veel appartementen.

De gemiddelde prijs voor huurwoningen in de vrije sector steeg in de tweede helft van 2017 met 2,5 procent naar 1.020 euro per maand. Dat staat in een rapport dat makelaarsvereniging NVM en belangenbehartiger van vastgoedmanagers VGM woensdag publiceerden.