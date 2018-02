‘Het CDA mag best iets brutaler worden’

CDA-lijsttrekker Sven de Langen : „Ik vind dat we steviger moeten zeggen wat we níet willen.”

„Het CDA is het stootkussen van Leefbaar Rotterdam”, zegt Sven de Langen, CDA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen. Begint Leefbaar bijvoorbeeld over een ‘vestigingswet’ om halalslagerijen te weren, dan kan coalitiegenoot CDA weer „alle zeilen bijzetten om een antwoord voor alle Rotterdammers te fabriceren.”

„En ik ben er wel een beetje klaar mee dat wij als middenpartij steeds het stootkussen moeten zijn van polariserende partijen die in de stad allerlei problemen veroorzaken, die wij vervolgens moeten oplossen.”

De Langen (1986) zit zelf in het college sinds oktober vorig jaar – ook de maand waarin hij trouwde op Mallorca. Hij volgde Hugo de Jonge op als wethouder onderwijs, jeugd en zorg, die minister werd in Den Haag.

De Langen is een duursporter. Hij heeft tientallen triatlons gedaan en oefent in de Zevenhuizerplas en het Bergse Bos rond zijn huis in Nesselande. Zijn droom was ooit om profvoetballer te worden. Toen Willem II hem wegstuurde, besloot hij topsporters te begeleiden als fysiotherapeut. „Een-op-een behandelen is leuk, maar grote problemen in de stad wilde ik ook aanpakken.” Hij begon in 2006 als voorzitter van de Rotterdamse Jongerenraad en ging bestuurskunde studeren. In 2016 werd hij Rotterdams politicus van het jaar.

Het CDA zit al twintig jaar onafgebroken in het college van Rotterdam, maar is sinds 2006 blijven steken op drie zetels in de raad. Hoe komt dat? „Ik denk dat we best wel iets brutaler mogen zijn”, antwoordt De Langen.

Hoe ziet dat eruit, een brutaal CDA?

„Ik vind dat we duidelijk moeten communiceren wat we hebben bereikt. Als fatsoenlijke partij zijn we te bescheiden. Ik vind dat we ook steviger moeten zeggen wat we níét willen.”

Wat u niet wilt, is samenwerken met de PVV. Het CDA zit wel al vier jaar in een coalitie met Leefbaar. Waar ligt voor het CDA de grens?

„Het samenwerken met Leefbaar is toch al iets onaantrekkelijker geworden door hun samenwerking met het Forum voor Democratie. Niet per se een partij die op een heel fatsoenlijke manier politiek bedrijft.”

Rond Forum is de discussie ook: wat zijn de rassenopvattingen van Thierry Baudet?

„Precies. De manier hoe hij dat formuleert ook: homeopathische verdunning [van de Nederlandse bevolking met andere culturen]. De PVV kent weer geen ledendemocratie, dat vind ik heel vreemd. Leefbaar is toch anders. Zij bewegen zich op de grens. Ik vind dat ze hier en daar over de grens gaan, maar ze zijn bereid om compromissen te sluiten.”

Zoals die vestigingswet die Leefbaar wil om de „islamitische monocultuur” in winkelstraten tegen te gaan. Is dat over de grens?

„Ik vind dat gewoon dom. Omdat ze een serieus probleem op een belachelijke manier aanhangig maken. Er zijn veel winkelstraten in Rotterdam waar de winkelvoorraad niet divers is. Met veel kapperszaken, juweliers en geldtransactiekantoren. Economisch gezien kan het helemaal niet dat daar zoveel zaken zijn. Je hebt daar problemen met ondermijning.”

Er wordt geld witgewassen.

„Dus moet je handhaven. Maar Leefbaar zegt dat we met die vestigingswet Nederlandse winkels terugkomen. Dat is onzin. Het punt is dat er niet genoeg draagkracht in de wijk is voor een Primera of een Nederlandse groenteboer.”

Dat is een pleidooi voor diversere wijken.

„Voor diversere wijken én winkelstraten.”

Als Nourdin el Ouali van Nida hier aan tafel zou zitten, zou hij opnieuw zeggen: zie je wel, dit college wil Rotterdam witter maken.

„Schandalig. Ik vind dat Nourdin deze campagne ook zijn ware aard moet laten zien. Je kunt niet zeggen dat je verbindt, terwijl je misschien wel de grootste ruziezoeker in de raad bent. Je kunt een college dat zijn best doet om wijken meer in balans te krijgen, zónder te kijken naar etniciteit, niet verwijten dat ze de stad aan het witten zijn. Dat is ver over de grens.”

Maar als je in een college zit met Leefbaar, dat ook stevige taal uitslaat, ben je dan zelf niet ook verantwoordelijk voor de polarisatie?

„We werken samen met de grootse partij van Rotterdam. Daar hebben we wel afspraken mee gemaakt. Leefbaar heeft een partij als het CDA nodig om binnen de lijntjes te blijven.”

De vraag bij deze verkiezingen is: gaat Rotterdam linksom of rechtsom. Wat wilt u?

„Mensen die kunnen rekenen, weten dat er een middenweg is. Ik zou heel graag met de VVD, D66 en de PvdA samenwerken – en dan misschien met GroenLinks of Leefbaar erbij.”

Waarbij GroenLinks nu uw voorkeur heeft?

„De combi CDA-GroenLinks zou goed zijn voor duurzaamheid in de stad. Maar voor een meerderheid heb je misschien ook Leefbaar nodig.”