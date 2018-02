Luchtaanval VS doodt honderd pro-Assad-militieleden

De Amerikaanse luchtmacht heeft woensdagavond en donderdagochtend een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Syrische milities die trouw zijn aan president Assad. Daarbij zijn honderd Syrische soldaten omgekomen, melden internationale persbureaus.

In een verklaring noemt de coalitie, die onder leiding van de Verenigde Staten in Irak en Syrië vecht tegen Islamitische Staat (IS), de aanval “defensief”. Vijfhonderd pro-regeringssoldaten zouden “zonder aanleiding” hebben geschoten op een militair hoofdkwartier van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) nabij de rivier Eufraat. Een anonieme legerofficier vertelt aan Reuters dat de Syrische milities tanks, mortieren en artillerie inzetten tegen de SDF-basis en karakteriseert de acties als een “gecoördineerde aanval”.

De SDF is een militie die bestaat Arabische en Koerdische strijders. Ze worden gesteund door de Verenigde Staten, die ook adviseurs leveren. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie zijn geen eigen militairen omgekomen bij de aanvallen, één soldaat van de SDF zou zijn gewond geraakt.

Unprovoked attack by Syrian pro-regime forces prompts Coalition defensive strikes.https://t.co/JKn5RpYlEn pic.twitter.com/BNwO9qjeia — Inherent Resolve (@CJTFOIR) February 7, 2018

Twee kampen tegen IS

Zowel de Amerikaanse coalitie en SDF als het Syrische overheidsleger vecht tegen IS. De Westerse coalitie is vooral actief ten oosten van de Eufraat, de troepen van SDF hebben een militaire basis in de regio Deir ez-Zor. Soldaten die trouw zijn aan Assad, vechten aan de andere kant van de rivier.

Het Syrische regime wordt gesteund door Rusland. In reactie tegen persbureau Interfax noemde een Russisch parlementslid de Amerikaanse luchtaanvallen “in strijd met internationale rechtsnormen, een overduidelijke daad van agressie.” Volgens de woordvoerder van de Amerikaanse coalitie werden de Russische troepen die zich ten tijde van de luchtaanval in de buurt bevonden, van de actie op de hoogte gebracht.