Grensconflicten niet welkom op de Spelen

Wat een vriendschappelijke wedstrijd tussen de ijshockeydames van de Koreanen (Zuid en Noord) en Zweden had moeten zijn, liep uit op een ruzie om een stipje. Niet de puck was aanleiding, maar een stip die op de vlag staat van het Verenigde Korea. De vlag, speciaal ontworpen voor de tijdelijke sportieve vereniging, toont de twee Korea’s zonder grenzen.

Helaas. Niet Zweden had een probleem met de vlag, maar de Japanners. Op de vlag staat namelijk een stipje dat de rotsen van Liancourt moet voorstellen. Laat dat gebied nu net van de Japanners zijn, althans volgens de Japanners zelf. Ze hadden die rotsen zelf in 1905 geclaimd en er de naam ‘Bamboe-eiland’ aan gegeven. De Zuid-Koreanen daarentegen weten zeker dat ze de rotsen succesvol hebben geclaimd na de Tweede Wereldoorlog, en gaven er de naam ‘eenzaam eiland’ aan.

De vlag past in een reeks ergernissen tussen Zuid-Korea en Japan. De Japanners waren woedend over de garnalen die bij de Rotsen van Liancourt waren gevist om aan president Donald Trump voor te schotelen tijdens zijn bezoek dit najaar. Japanners openden onlangs in Tokio een expositie over Japan, waarin de rotseilanden als Japans grondgebied worden gepresenteerd.

Met de openingsceremonie in zicht, kondigde de Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken aan dat de omstreden vlag niet gedragen zal worden, uit respect voor het Internationaal Olympisch Comité dat gevraagd had sportevenementen niet te gebruiken voor politieke statements. De zoveelste nagel aan de doodskist van het ideaal dat sport en politiek gescheiden zouden zijn.