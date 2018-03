Geld voor voormalige prostituees Amerikaanse legerbases in Zuid-Korea

Een gerechtshof in Zuid-Korea heeft donderdag 120 vrouwen schadevergoeding toegewezen, die in de jaren 60 en 70 hebben gewerkt als prostituees bij Amerikaanse legerbases in het land. Ze krijgen omgerekend ruim 2.200 tot vijfduizend euro.

De vrouwen begonnen in 2014 een rechtszaak waarin ze betoogden dat de Zuid-Koreaanse staat een belangrijke rol speelde bij de prostitutie. Rond de Amerikaanse bases was een netwerk van kampen waar de vrouwen gedwongen werden tot sekswerk.

Veel vrouwen werkten in bars, die bezocht werden door militairen. De politie pakte hen regelmatig op, op verdenking van het verspreiden van seksueel overdraagbare ziekten. Ze werden opgesloten om gedwongen behandeld te worden voor soa’s. Maar ondertussen kregen ze wel frequent bezoek van Amerikaanse militairen en werden ze aangemoedigd zich als echte ‘patriotten’ te prostitueren.

De slachtoffers brachten tijdens hun rechtszaak regelmatig de hypocrisie naar voren van Zuid-Korea, dat wel schande spreekt over de uitbuiting van Zuid-Koreaanse ‘comfort women’ in Japan en China, maar verzuimd te kijken naar de eigen rol en betrokkenheid bij uitbuiting van de zogeheten ‘camp town women’ in het land zelf.

Een rechtbank in Seoul noemde de praktijken vorig jaar een „serieuze schending van mensenrechten” en wees 57 vrouwen schadevergoeding toe. In hoger beroep heeft het hof deze vergoeding nu uitgebreid naar alle 120 vrouwen. Hun advocaat zegt de details nog te moeten bestuderen. „Het was een heel snelle uitspraak van vijf minuten. Maar het is me nog niet duidelijk of het hof hiermee ook erkent dat de staat daadwerkelijk verantwoordelijkeid draagt voor de gedwongen prostitutie.”