De zomertijd blijft, maar wellicht niet voor lang

De zomertijd blijft nog even behouden. Het Europees Parlement is niet direct voor afschaffing, maar wil wel een onderzoek naar de zin van het verzetten van de klok. “Een klein stapje in de lange weg om het klokverzetten in de EU te stoppen”, vindt Annie Schreijer-Pierik, die zich als CDA-Europarlementariër had hard gemaakt voor de afschaffing van de zomertijd.

De zomertijd is sinds 2000 Europees geregeld. Lidstaten mogen niet op eigen initiatief besluiten voortaan het hele jaar dezelfde tijd aan te houden, hoewel een aantal landen in vooral het noorden van Europa dat wel graag zou willen. De zomertijd zou als energiebesparingsmaatregel niet werken, maar wel een ontregelend effect hebben op een op de vijf Europeanen. Dat zijn honderd miljoen mensen.

Waarom zouden we ons halfjaarlijks laten ontregelen terwijl het geen enkel nut heeft, vragen tegenstanders zich af

Onderzoek

Het Europees Parlement vindt het nog te vroeg om de Europese Commissie te vragen de zomertijd af te schaffen. In plaats daarvan komt er een “grondig onderzoek” naar de effecten daarvan. Volgens de parlementariërs hebben eerdere onderzoeken nog geen definitief antwoord gegeven op de vraag of de maatregel wel een energiebesparing oplevert en of die besparing opweegt tegen eventuele gezoneheids- en welzijnsproblemen.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) is teleurgesteld over de uitkomst van de stemming. “Weer studeren… Effecten zijn bekend. Stoppen met die klokwisseling”, laat hij weten in een verklaring. Schreijer-Pierik is optimistischer: