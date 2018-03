PSV vestigt tegen Excelsior (1-0) record met 22ste thuisoverwinning op rij

Het Philips-stadion blijft voorlopig een onneembare vesting voor de tegenstanders van PSV. Het elftal van Phillip Cocu boekte tegen Excelsior woensdag de 22ste competitiezege op rij voor eigen publiek en vestigde daarmee een nieuw clubrecord. Alleen Ajax won meer thuisduels achter elkaar in de hoogste klasse van het Nederlandse profvoetbal: 35 keer vanaf 1971. Met Mauro Júnior op de positie van de geblesseerde Marco van Ginkel wist PSV het duel in de eerste helft steeds beter te domineren, met de openingstreffer als logisch gevolg. Luuk de Jong schatte een voorzet van Santiago Arias goed in en bediende Hirving Lozano met een fraaie hakbal. De Mexicaan hield het overzicht en schoot raak.

Ajax won in de midweekse speelronde de uitwedstrijd tegen Roda JC met 4-2. Ajax hield zo de achterstand op PSV op zeven punten. De doelpunten kwamen van Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Klaas-Jan Huntelaar (tweemaal).

FC Twente verloor thuis in Enschede met 4-0 van AZ, dat Alireza Jahanbakhsh en Wout Weghorst ieder twee keer zag scoren.

De Duitse invaller Lukas Görtler hielp FC Utrecht vlak voor tijd aan de eerste zege van dit kalenderjaar, thuis tegen Sparta (1-0). NAC Breda won thuis met liefst 6-1 van Heracles Almelo. Willem II boekte in Tilburg een belangrijke zege op VVV-Venlo (3-0). (ANP)