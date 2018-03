Marleen Barth weg als PvdA-fractievoorzitter na ophef

PvdA-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Marleen Barth treedt af, zo maakte de PvdA donderdag bekend. Barth kwam in opspraak, toen ze dinsdag tijdens een cruciaal debat in de Eerste Kamer over de donorwet op vakantie bleek. Vorige week bleek dat zij en haar man, D66-politicus Jan Hoekema, na diens afscheid als burgemeester van Wassenaar hadden geprobeerd tegen een lagere huur in de ambtswoning te blijven wonen. In een verklaring betuigt Barth spijt dat „deze twee zaken samen nu zo’n negatief licht werpen” op haar partij. Om de partij niet verder te beschadigen legt ze haar senatorschap per direct neer. Vice-fractievoorzitter André Postema neemt haar taken voorlopig over. (NRC)

M/V in het nieuws pagina 9