Een zonnepaneel rendeert al snel 300 keer meer dan spaargeld

Foto iStock

Stel, je hebt een paar spaarcenten. Ze staan op de bank en ze staan daar maar. Rente komt er niet bij. Wat moet je ermee? Je zou de suggestie kunnen volgen van de motorhandelaar die vorige week in de Volkskrant opperde dan maar een Harley Davidson aan te schaffen. Een beleggingsproduct, volgens deze zakenman. „De rente is vrijwel nul, dus waarom zou je je geld nog op de bank laten staan?”

Het is een kwestie die velen kwelt. Maar als je het beste met de wereld voor hebt, zijn er betere oplossingen dan motorfietsen. Zonnepanelen bijvoorbeeld. Je haalt moeiteloos een rendement van 10 tot 15 procent over het bedrag dat je investeert en dat is twee- tot driehonderd keer zoveel als de bank je geeft. Ook andere investeringen in de energiehuishouding lonen de moeite.

Maar als je ook de vloer, de muren en het dak hebt geïsoleerd en ook een warmtepomp, een zonneboiler en LED-verlichting hebt geïnstalleerd, ben je wel ongeveer klaar. Het moment breekt aan dat de energierekening daalt. De spaarcenten groeien weer aan. Wat nu? Schenken aan goede doelen is een goed idee. Schenken aan je kinderen ook, behalve als ze er Harley Davidsons voor kopen.

Maar als je het nu voor je zelf wil houden? Vliegvakanties lokken, een nieuwe SUV en een tv met nog breder beeld. Maar het verlammende is dat dit bestedingspatroon alles onderuithaalt waaraan je nu net zo ijverig hebt gewerkt. Iedere zonnepaneelbezitter weet: hoe meer je zelf opwekt, des te zuiniger je omspringt met de stroom. Want het heeft geen zin al die dingen op het dak te zetten als je de opbrengst twee verdiepingen lager weer verstookt in een elektrische terrasverwarmer. Dus je moet het ergens anders zoeken. Het mag een paar centen kosten, als het maar niet op een energieverslindende manier is geproduceerd en als het in het gebruik maar geen broeikasgassen uitstoot.

Je hoeft er maar even over na te denken of het verlossende antwoord schiet je al te binnen: kunst! Kunst is betrekkelijk duur, en stoot geen CO2 uit. Bovendien gaat kunst lang mee. Olieverfschilderijen en beelden zijn met eenvoudige en duurzame middelen geproduceerd en gaan honderden jaren mee. Grafiek en tekeningen misschien nog wel langer. Uiteindelijk gaan ze teloor, maar als dat op hoge temperatuur in een goede verbrandingsoven gebeurt, levert dat nauwelijks milieuschade op.